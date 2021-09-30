كشف قطاع صناعة السيارات الفارهة "جينسيس" التابع لشركة هيونداي موتور كورب الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن سيارتها جي.في 60 وهي أول سيارة كهربائية تنتجها العلامة التجارية باستخدام هيكل مصمم خصيصا للسيارات الكهربائية، استعدادا لطرحها في السوق المحلية في وقت لاحق من العام الحالي.

وبحسب بيان صادر عن هيونداي، فإن السيارة جي.في 60 التي تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي مزودة ببطارية بقدرة 4ر77 كيلووات/ساعة وتستطيع السير لمسافة 451 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن السيارة جي.في 60 متاحة في ثلاث فئات، وهي الجر الخلفي والدفع الرباعي وأداء الدفع الرباعي. ويتراوح سعر السيارة من 60 مليون إلى 70 مليون وون كوري جنوبي (50 ألف إلى 60 ألف دولار).

ولم تكشف هيونداي عن توقيت طرح السيارة للبيع في الأسواق الخارجية.

يذكر أن جي.في 60 هي ثاني سيارة كهربائية من إنتاج جينسيس بعد النسخة الكهربائية من الطراز جي 80 الصالون. ولكن على خلاف جي 80 فإن السيارة جي.في 60 متاحة فقط اعتمادا على تصميم هيونداي موتور جروب للسيارات الكهربائية المعروف باسم "إي-جي.إم.بي".

كما يعتزم قطاع جينسيس طرح السيارات الكهربائية جي.في80 وجي.في70 من فئة إس.يو.في إلى جانب السيارات جي70 وجي80 وجي 90 الصالون خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن إجمالي مبيعات هيونداي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي زاد بنسبة 18% سنويا إلى 64ر2 مليون سيارة مقابل 24ر2 مليون سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتستهدف هيونداي الوصول بمبيعاتها خلال العام الحالي إلى 16ر4 مليون سيارة بزيادة سنوية نسبتها 11% مقابل 74ر3 مليون سيارة خلال العام الماضي.