أعلنت «أودي الكويت» ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، عن عروضها الحصرية على سيارات أودي، ومنها A5, A6 وQ7.



ويتضمن العرض تخفيضات الأسعار على جميع سيارات أودي المتوافرة، وبالإضافة إلى ذلك، تتوافر أودي A5 بقسط 300 دينار شهريا مع 0% أرباح لمدة 5 سنوات، كما تتوافر أودي A6 بسعر 17.999 دينارا، وأودي Q7 بسعر 25.999 دينارا.

هذا، وتتوافر جميع سيارات أودي بكفالة 3 أو 5 سنوات، خدمة 5 سنوات وخدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



وتقدم سيارات أودي درجات عالية من الراحة والأمان، حيث تدمج أودي A5 الأناقة بالنمط الرياضي والتكنولوجيا العصرية، أما أودي A6 فتعتبر المعنى للرفاهية المتطورة، وأخيرا أودي Q7 التي توفر الاستخدام العملي لجميع أفراد العائلة ومساحة كافية لـ 7 ركاب.



يشار إلى أن طرازات أودي معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع لدى معرض أودي الكويت المتواجد في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي) أثناء الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 8:00 مساء، من يوم السبت إلى الخميس.