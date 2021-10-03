سلمت شركة تيسلا للسيارات الكهربائية 241300 سيارة في الربع الثالث من العام الجاري على مستوى العالم لتتجاوز التوقعات، في انتصار آخر للرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، وعلامة سيارته الكهربائية الرائدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

ويشار إلى أن حجم التسليم هو أحد المقاييس التي يتم رصدها بدقة شديدة في تيسلا، حيث أنه يدعم النتائج المالية للشركة وينظر إليه على نطاق واسع على أنه مقياس لطلب المستهلك على السيارات الكهربائية وسط تحول عالمي إليها بعيدا عن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وقالت تيسلا في بيان اليوم: "نود أن نشكر عملاءنا على صبرهم بينما نعمل من خلال سلسلة التوريد العالمية والتحديات اللوجستية".

وتجاوزت المبيعات توقعات اثني عشر محللا اقتصاديا استطلعت بلومبرج آراءهم، حيث بلغ متوسط عمليات التسليم التي توقعوها 233 ألفا و677 عملية، كما تخطت الرقم التقديري الخاص بشركة تيسلا وهو .221952

وتجاوزت أحدث البيانات العدد القياسي من السيارات الذي سلمته تيسلا في الربع الثاني من العام وبلغ 201250 سيارة.