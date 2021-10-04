

أطلقت شركة الذكير أوتو ـ الوكيل المعتمد لعلامة سانغ يونغ الكورية في الكويت الجيل الجديد من طراز ريكستون 2022، وتتبع ريكستون لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمال SUV من الحجم المتوسط، وقد حققت الأجيال السابقة من السيارة نجاحات ملحوظة وحازت رضا العملاء حول العالم نظرا لتميز السيارة على مستوى الهندسة والفخامة والأداء بشكل خاص.



وأهم ما يميز ريكستون 2022 بحلتها الجديدة التصميم الفريد للشبك الأمامي الذي يلفت الأنظار بأناقته المميزة وحجمه الكبير، وتتميز مقدمة السيارة بشكل عام بالقوة والثقة من خلال خطوط هندسية واضحة، وتحتضن المقدمة المصابيح الأمامية وكشافات الضباب التي تعمل بتقنية LED بأناقة مميزة. المظهر الجانبي للسيارة يوحي بالرحابة والرفاهية من أول نظرة، حيث تعكس نسبة الزجاج إلى المعدن في الهيكل الخارجي معنى الفخامة، وتعزز الخطوط الأفقية للتصميم الحجم الكبير للسيارة وتؤكد على الرفاهية الداخلية، اما خلفية السيارة فتعكس الشخصية الرياضية للسيارة بانحناءات أنيقة تتماشى مع التصميم العصري للمصابيح الخلفية LED ومصابيح التوقف على الجناح الخلفي وتعزز إطارات الألمنيوم ذات التصميم الفريد قياس 18 بوصة المظهر الرياضي لسيارة ريكستون 2022.



اما المقصورة الداخلية فتتميز بالرحابة والفخامة، وقد تم تشطيبها باستخدام أفخر المواد، المساحة الفسيحة في الداخل توفر مساحة رحبة لـ 7 ركاب بمقاعد من الجلد أو المخمل قابلة للطي، كما جهزت المقصورة بشاشة ملتيميديا تعمل باللمس متوافقة مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto ونظام ترفيه رقمي متطور مع 6 سماعات، إلى جانب منفذ USB وخاصية التحكم بالاتصالات والصوت من عجلة القيادة التي صممت على شكل حرف D لتعزز الشخصية الرياضية للسيارة.



وتأتي ريكستون 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2.0 ليتر بقوة 225 حصانا مع شاحن توربيني ونظام دفع خلفي (متوافر 4X4)، وناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام اختيار انماط القيادة Drive Mode وعلى مستوى أنظمة السلامة والأمان جهزت ريكستون 2022 بأكياس هوائية وحساسات أمامية وخلفية، بالإضافة الى كاميرا رؤية خلفية، إلى جانب مجموعة من الأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة.



إن التصميم المميز والإطلالة الرائعة لسيارة ريكستون 2022 إلى جانب رفاهيتها الداخلية ومواصفات الراحة والتكنولوجيا، والأداء المتفوق كلها عناصر تضمن تجربة قيادة لا تضاهى وتجعل ريكستون 2022 الخيار الأمثل للباحثين عن التكامل بين جودة المنتج وروعة القيادة.