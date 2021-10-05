ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شركة تسلا للسيارات الكهربائية يتوجب عليها سداد 137 مليون دولار لعامل سابق من أصل إفريقي بسبب العنصرية.

وأشارت الشبكة إلى أن تسلا خسرت قضية رفعها مشغل مصاعد سابق من أصل إفريقي، إذ بات يتوجب عليها أن تدفع له 137 مليون دولار لأنها تغاضت عما تعرض له من تهكم عنصري وكتابات مسيئة في مصنع صانع السيارات الكهربائية بشمال كاليفورنيا، وفقًا لمحامي العامل.

أوين دياز، وهو عامل متعاقد سابق تم توظيفه في الشركة في عام 2015 من خلال وكالة توظيف، تعرض لبيئة عمل معادية عنصريًا، بحسب ما قررته هيئة المحلفين في سان فرانسيسكو، وفق ما أكده محامي دياز.

وكانت قضية دياز حالة نادرة حيث توجب على تسلا، التي تستخدم عادة التحكيم الإلزامي لحل نزاعات الموظفين، أن تدافع عن نفسها في محاكمة علنية بقاعة المحكمة..و نادرًا ما تخسر الشركة عمليات التحكيم في قضايا العمال على الرغم من أنها تلقت ضربة قدرها مليون دولار في مايو في قضية رفعها عامل سابق آخر كانت مشابهة لقضية دياز وفقًا لـ"سي إن بي سي".