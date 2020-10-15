وصلت النسخة المحدودة One Million من طوارق إلى الكويت لتنضم إلى تشكيلة سيارات فولكس واجن الرائدة في المنطقة، وهي تتمتع بمجموعة رائعة من التجهيزات الحصرية.

وأبصرت طوارق النور في نهاية عام 2002 لتصبح من حينها فردا أساسيا في عائلة فولكس واجن.

واليوم، تطرح فولكس واجن نسخة خاصة محدودة احتفالا بإنتاج مليون سيارة منها على مستوى العالم. وتتضمن خصائص هذه النسخة الحصرية لون الطلاء الخارجي الجديد كليا وتصميما جديدا للإطارات المعدنية مع عجلات سوزوكا قياس 21 بوصة بلون فضي أدمانتيوم.

ويزداد المظهر الخارجي الأنيق تألقا بفضل المصابيح الخلفية الداكنة، والعتبات عالية الجودة التي يزينها شعار «One Million» بالإضافة إلى وجود الشعار نفسه على الدعامات B.

وتأتي حواف أقواس العجلات ومشتت الهواء مطلية باللون الأسود اللامع، حيث يعتمد التصميم الخارجي لهذا الطراز المحدود على تجهيزات R-Line Black Style، والتي تتضمن المرايا الخارجية باللون الفضي العاكس على سبيل المثال.



وتمتد هذه اللمسات الأنيقة لتشمل المقصورة، حيث تم تأتي المقاعد مكسوة بجلد بوجليا الحصري، بينما تنفرد الأجزاء العلوية من المقاعد الأمامية والأجزاء الداخلية من الأبواب بدرزات تزيينية عالية الجودة بالنمط الماسي باللون البني الكهرماني.

وتزين هذه الدرزات الأنيقة أيضا لوحة العدادات الأمامية وعجلة القيادة وذراع ناقل السرعة، بينما يكتسي مفتاح السيارة بجلد بوجليا عالي الجودة.

ويكتمل الانطباع العام بالأناقة من خلال مجموعة متنوعة من عناصر التزيين المصنوعة من الألمنيوم Silver Wave ونظام القيادة المبتكر Innovision Cockpit الرقمي بالكامل، والذي تستخدم شاشته للتحكم في نظام تكييف الهواء وتدفئة المقاعد، والكثير من الوظائف الأخرى ليكون التجهيز الأكثر لفتا للأنظار داخل السيارة.

في هذا الصدد قال ديزموند فان دن بيرج، مدير المبيعات في فولكس واجن الشرق الأوسط: «لطالما كانت طوارق رائدة في توفير التقنيات المتطورة، وقد حققت نجاحا كبيرا بمختلف أجيالها في الشرق الأوسط.

ونتطلع إلى طرح النسخة المحدودة «One Million»، والتي تتزامن مع طرح الجيل الثالث من هذه الأعجوبة التقنية، لأننا نعلم أن عملاء منطقة الشرق الأوسط يحبون السيارات المتميزة بحضورها اللافت وأدائها الفائق على الطريق».