بدأت منصة تويتر، عملاق التدوينات المصغرة، في اختبار أول مجموعة مقترحة من أدوات الخصوصية الجديدة.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم /الأربعاء/، أن الأدوات الجديدة تتضمن القدرة على إزالة متابع دون حظره.. حيث يتم حاليًا اختبار ميزة إزالة المتابعين على الويب.

ووفقًا لما أعلنته منصة تويتر، يمكن للمستخدم إزالة المتابعين من قائمة المتابعين في صفحة الملف الشخصي.. وذلك عبر النقر على قائمة إعدادات بجوار اسم المتابع، والنقر على "إزالة المتابع"، ولن تظهر التغريدات تلقائيًا في مخطط المُتابع الزمني.

ووفقًا لـ"ذا فيرج" تختلف الميزة الجديدة عن حظر شخص ما، حيث تعد زرًا لإلغاء المتابعة عن بُعد.