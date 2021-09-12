أصدر القضاء الأميركي قرارا مهمّا في النزاع الدائر بين "آبل" وشركة "إبيك غايمز" المطوّرة للعبة "فورتنايت" والعازمة على دفع عملاق التكنولوجيا إلى تيسير المنافسة في متجره "آب ستور" القائم في قلب نموذج اقتصادي بمئات مليارات الدولارات.

وليس واضحا من هو الكاسب الأكبر من هذا القرار، بين "آبل" المضطرة إلى تقديم تنازلات لكن التي بُرّئت من اتهامات الاحتكار و"إبيك غايمز" التي حصدت الإشادات بفوزها لكنها غير راضية عن الحكم لدرجة أنها تنوي الطعن به.

- نموذج "آب ستور" الاقتصادي -أدّى متجر "آبل" للتطبيقات المحمولة المعروف بـ "آب ستور" والذي وضع قيد الخدمة في 2008 وسرعان ما تمّ تقليده من المنافسين إلى تشكّل نظام واسع من الخدمات المتوفّرة عبر هواتف "آي فون" الذكية.

وتطرح الجهات الثالثة المنتجة للمحتويات تطبيقاتها، وفي حال اعتمادها في المتجر، يمكن لمستخدمي هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية تحميلها من هذه المنصّة لا غير.

وكان مدير المجموعة تيم كوك قد قال في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" في مطلع نيسان/أبريل إن "آبل ساعدت في إرساء أسس اقتصاد يدرّ أكثر من 500 مليار دولار في السنة وهي لا تحصد سوى جزء بسيط من هذه العائدات في مقابل كلّ ما يسّرته من مبادرات ابتكارية وتكاليف تشغيلية"، واصفا متجر "آب ستور" بـ "المعجزة الاقتصادية".

وتقتطع الشركة التي تتّخذ من كوبرتينو مقرّا لها عمولة بنسبة 30 % من مبيعات التطبيقات على متجر "آب ستور" وعمليات شراء سلع وخدمات رقمية في سياق هذه التطبيقات.

ويستفيد بعض المطوّرين من نسبة مخفّضة بقيمة 15%، كالوافدين الجدد وهؤلاء الذين لا تتخطّى عائداتهم السنوية مليون دولار.

وتتفادى شركات أخرى، من قبيل "سبوتيفاي" و"نتفليكس"، تسديد العمولة من خلال عدم إتاحة التسجّل في خدماتها بواسطة التطبيق وجعل المستخدمين يدركون بأنفسهم أنه عليهم التوجّه إلى موقعها الإلكتروني.

لا احتكار في نظر القضاء الأميركي -وبات ينبغي لـ "آبل" أن تتيح لمطوّري التطبيقات إعادة توجيه المستخدمين إلى مواقعهم الإلكترونية وتجنّب ما يطلق عليه المنتقدون اسم "ضريبة آبل".

واعتبرت إيفون رودجرز، القاضية المكلّفة النظر في الدعوى المقدّمة من "إبيك غايمز"، أن "آبل" ليست مخوّلة منع المطوّرين من التواصل مباشرة مع الزبائن لتوجيههم إلى وسائل دفع بديلة.

لكنها لم تؤيّد طلب الشركة المطوّرة لألعاب الفيديو.

فهذه الأخيرة كانت تريد من المحكمة أن تقرّ بأن "آبل" تمارس احتكارا مخالفا للقانون، بيد أن القاضية لم تجد أن "آبل" قامت بـ "انتهاك مبادئ المنافسة" وأكّدت أن "النجاح ليس عيبا".

وتنوي "إبيك غايمز" الطعن في الحكم. وهي رفعت هذه الدعوى ضدّ "آبل" قبل سنة إثر محاولتها تجنّب المرور بنظام دفع "آب ستور". وسرعان ما سحبت لعبتها "فورتنايت" من المنصّة على خلفية قرارها هذا.

وتعهّد تيم سويني مدير "إبيك غايمز" مواصلة "النضال... في سبيل منافسة عادلة بين وسائل الدفع الخاصة بالتطبيقات ومتاجر التطبيقات".