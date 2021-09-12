تجاوزت شركة "شياومي" عملاق التكنولوجيا الصيني، شركة "آبل" لتصبح أكبر مورد للأساور القابلة للارتداء، وذلك في الربع الثاني من العام الجاري 2021.

فقد أظهرت نتائج تقرير صناعي أصدرته شركة "كاناليس" لأبحاث سوق التكنولوجيا، أن شياومي تبوأت الصدارة في الشحنات بـ8 ملايين وحدة خلال الفترة المذكورة، مُحتلة نحو 20 بالمئة من حصة السوق.

وجاءت شركة "آبل" قريبة بواقع 7.9 مليون وحدة، بينما حلّت "هواوي" ثالثاً بواقع 3.7 مليون شحنة.

وقالت سينثيا تشن، المحللة في "كاناليس ريسيرش": "قامت شياومي بخطوة حكيمة بالإسراع في إصدار سوار (مي 6) الذي يعتبر أكثر جاذبية من سابقيه"، مضيفة: "إن تركيز الشركة على الساعات الأساسية ساعدها أيضاً على تعزيز شحناتها من ساعات أساور المعاصم بواقع 1.3 مليون وحدة في الربع المذكور".

وبحسب "كاناليس"، بلغ حجم شحنات الأساور القابلة للارتداء عالمياً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، 40.9 مليون وحدة من الأجهزة، بارتفاع بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.