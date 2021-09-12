أطلقت شركة فيسبوك مجموعة نظاراتها الذكية "Ray-Ban Stories - راي بان ستوريز" مع 20 تصميماً مختلفاً بسعر 229 دولاراً.

وأوضح موقع (بيزنس إنسايدر) الأمريكي أن النظارات مجهزة بكاميرا صغيرة الحجم بإمكانها التقاط الصور ومقاطع الفيديو وإرسالها مباشرة إلى هاتفك، لافتا إلى أنه وبفضل مكبرات صوت مدمجة وصغيرة، تستطيع النظارات أيضاً تشغيل الموسيقى أو استقبال مكالمات هاتفية.

وتُسوِق فيسبوك للمنتج الجديد بوصفه طريقة جديدة "لمشاركة مغامراتك" حتى يظل المستخدمون على تواصل مع الأصدقاء والعائلة والعالم المحيط.. وتُعد عملاقة التواصل الاجتماعي أحدث شركة تكنولوجيا تتبنى تكنولوجيا النظارات الذكية، وقد سبقتها لذلك شركة جوجل، التي أطلقت في عام 2014 مجموعة "نظارات جوجل"، لكنها سرعان ما توقفت عن إصدار هذه التكنولوجيا القابلة للارتداء بعد تعرضها لانتقادات لاذعة.

وتعتمد مجموعة نظارات "ستوريز"، التي أطلقتها فيسبوك، على تصميم وايفارير الكلاسيكي من نظارات راي بان.. ونشرت فيسبوك على مدونتها أنَّ النظارات قد "صُممت مع أخذ الخصوصية في الاعتبار".

وقد أنشأت شبكة التواصل الاجتماعي موقعاً صغيراً شاملاً مخصصاً لتوجيهات الخصوصية المتعلقة بالنظارات.. وصارت النظارات الذكية متاحة الآن للشراء عبر الإنترنت، ومن عدد من متاجر بيع بالتجزئة مختارة في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وأيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة.