كشف تقرير جديد من محلل «أبل» الشهير مينغ تشي كو عن سلسلة الهواتف الجديدة «آيفون 13»، وأن أبل طرحت سعات تخزين جديدة في هواتفها الرائدة «آيفون 13 برو» و«آيفون 13 برو ماكس»، تصل إلى 1 تيرابيت، وفقا لما ذكره موقع «The Verge».



وقال كو «إن آيفون 13 وآيفون 13 ميني سيحتويان على ذاكرة تخزين تبلغ 128 غيغابايت و256 غيغابايت و512 غيغابايت، ولن يكون هناك خيارات 64 غيغابايت مرة أخرى».



كما توقع كو أن تكشف أبل عن AirPods 3 في الحدث، لكن أبل من المحتمل أن تبقي AirPods 2 متاحة، محذرا من أن «آيفون 13» قد يتأثر بنقص سلسلة التوريد، كما حدث سابقا، لكنه توقع أن يكون التأثير محدودا.



وأشارت التسريبات والشائعات السابقة إلى تشكيلة «آيفون 13» التي ستتضمن 4 طرازات بنفس أحجام موديلات العام الماضي، ومن المتوقع أن تكون الهواتف الجديدة مزودة بكاميرات محسنة تشمل وضع صورة الفيديو ووضع التصوير الليلي وعدسة فائقة الاتساع وزوم بصري أفضل لتسجيل الفيديو.



وتتنبأ شائعات أخرى حول ساعة أبل 7، بوجود معالج أسرع وتصميم جديد للأجهزة، بما في ذلك شاشات أكبر وواجهات مراقبة جديدة، ومن المتوقع أن يحصل آيباد ميني على إعادة تصميم كبيرة أيضا.