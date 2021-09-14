ظهر مؤخرًا روبوت الباندا من UBTECH عالميًا لأول مرة في مؤتمر الروبوتات العالمي 2021 في بكين، مما يمهد الطريق لظهوره في جناح الصين في إكسبو 2020 دبي الذي يبدأ الشهر المقبل.

تم تخصيص الروبوت الذي يبلغ ارتفاعه 1.3 متر ووزنه 63 كجم لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي. ودائمًا ما يكون الوجه المعبّر الرائع باللونين الأبيض والأسود جنبًا إلى جنب مع سلوكه الممتع والجذاب عامل جذب شهير لعشاق الروبوتات والعملاء في جميع أنحاء العالم. لقد تم إنشاء روبوت الباندا من UBTECH باستخدام صورة الباندا الشهيرة، ويتضمن أحدث التقنيات الأصلية المتطورة التي تعتمد على تقنيات روبوت خدمة الإنسان الذي يُدعى "ووكر". ومن خلال تعبير معبر وشبيه بالحياة جنبًا إلى جنب مع التصميم متعدد الأنماط، يهدف الروبوت إلى إظهار روح الابتكار والتعاون والعزم في UBTECH Robotics للعالم.