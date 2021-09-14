أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية أوراكل كورب ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعمل المالي الماضي.

بلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 46ر2 مليار دولار بما يعادل 86ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 25ر2 مليار دولار بما يعادل 72ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 94ر2 مليار دولار بما يعادل 03ر1 دولار للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى ما يعادل 97ر0 دولار للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي زادت بنسبة 8ر3% سنويا إلى 73ر9 مليار دولار مقابل 37ر9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.