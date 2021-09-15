أتاحت منصة (تويتر) عملاق منصات التدوينات المصغرة مجددا إمكانية الحصول على شارة التوثيق الزرقاء.

وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن بعد إيقاف عملية التقديم مؤقتًا لعملية التحقق التي تم تجديدها الشهر الماضي، أعلنت منصة (تويتر) أنها أعادت طرح تلك الميزة مجددا.

وعزت الشركة وقف الخدمة مؤقتا من أجل تحسين "تدفق الطلبات وعملية المراجعة". قد يكون لهذا علاقة بالحسابات المزيفة التي وثقتها الشركة عن طريق الخطأ في يوليو.

تتيح شارة التوثيق الزرقاء على تويتر للأشخاص معرفة أن أحد الحسابات ذات الاهتمام العام هو حساب موثَّق. لتلقي الشارة الزرقاء، يجب أن يكون حسابك موثقًا، و بارزًا، ونشطًا.