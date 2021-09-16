أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت عن أكبر برنامج لإعادة شراء أسهمها على الإطلاق، حيث تعتزم إعادة شراء كمية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس الأمريكي فرض ضريبة على حصيلة إعادة شراء الأسهم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الارتفاع الأخير في سعر سهم مايكروسوفت وصل بقيمتها السوقية إلى نحو 2ر2 تريليون دولار، لتصبح ثاني أكبر شركة مسجلة في البورصة من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة.

وارتفع سهم مايكروسوفت، وهي أكبر شركة برمجيات في العالم بنسبة 35% منذ بداية العام الحالي. كانت مايكروسوفت قد أعلنت في 2019 عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار دولار.

يأتي الإعلان عن أحدث برنامج لإعادة شراء أسهم مايكروسوفت في الوقت الذي قدم فيه اثنان من كبار الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحا بفرض ضريبة بنسبة 2% على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات، في إطار جهود تمويل الميزانية الأمريكية البالغة قيمتها 5ر3 تريليون دولار.

في الوقت نفسه، أعلنت مايكروسوفت زيادة التوزيعات النقدية ربع السنوية بمقدار 6 سنتات إلى 62 سنتا للسهم الواحد.