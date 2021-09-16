يستعد ثلاثة رواد فضاء صينيون لرحلة عودتهم إلى الأرض من محطة تيانجونج الفضائية، التي لا تزال تحت الإنشاء.

وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن المركبة الفضائية "شنتشو 12-" (السفينة السحرية)، التي تقل رواد الفضاء ني هايشنج وليو بومينج وتانج هونجبو، انفصلت عن الوحدة الأساسية بالمحطة إيذانا ببدء رحلة العودة.

وتحدث تليفزيون الصين المركزي عن " اليوم الأخير قبل مهمة الهبوط الرسمية"، مما يشير إلى أنه من المتوقع أن يعود رواد الفضاء إلى الأرض يوم غد الجمعة.

ومن المفترض أن تهبط الكبسولة في منغوليا الداخلية في شمال الصين.

وتم وضع فريق للبحث والإنقاذ على أهبة الاستعداد اليوم الخميس، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميا عن أي موعد للعودة.

وقضى رواد الفضاء الصينيون نحو ثلاثة أشهر في الفضاء، وهي أطول مهمة فضائية صينية مأهولة حتى الآن.

وتم الإعداد لإطلاق صاروخ ينقل حمولة إضافية للمحطة الجديدة اليوم الخميس من موقع وينشانج لإطلاق الصواريخ في جزيرة هايان بجزيرة هاينان جنوب الصين.

وبعد ذلك، سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة نقل طاقم جديد إلى المحطة الفضائية التي من المقرر استكمالها بحلول نهاية عام .2022