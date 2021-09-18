أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" أنه سيتعين زيادة سرعة شفرات مروحية "انجينيوتي" على سطح المريخ، في المستقبل.

وأضافت ناسا أنه نظرا لأن الغلاف الجوي للكوكب الأحمر(المريخ)، سيصبح أرق، في الأسابيع المقبلة، بسبب العوامل الموسمية، فإن المروحية الصغيرة، سيتعين عليها أن تدير شفراتها الدوارة، بشكل أسرع، للاقلاع والبقاء في الهواء.

ونظرا لأن مهمة مروحية "انجينيوتي" كانت مقررة، في بادئ الأمر، لمدة حوالي 30 يوما فقط، لم يتم اختبار شيء مثل هذا على الأرض.

وأضافت ناسا أنه خلال الرحلات القادمة للمروحية على سطح المريخ، سيتم اختبار الدوران الأسرع للشفرات الدوارة بعناية.

وأعلنت ناسا أمس الجمعة أنه خلال الرحلة الـ13 التقطت المروحية صورة ثلاثية الأبعاد لشكل صخري على سطح المريخ، قطره حوالي عشرة أمتار.

وكانت المروحية قد هبطت على سطح المريخ في نهاية شباط/فبراير الماضي، على متن المركبة المتجولة "برسفيرانس" في مناورة محفوفة بالمخاطر.

وفي منتصف نيسان/إبريل الماضي، أقلعت للمرة الأولى، مما يجعلها أول مركبة جوية، تكمل رحلة على كوكب آخر. وفي غضون ذلك، تم تمديد مهمة المروحية لأجل غير مسمى.