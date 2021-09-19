تعتزم إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت إطلاق الإصدار الجديد من حزمة البرمجيات المكتبية الشهيرة "أوفيس" في 5 تشرين أول/أكتوبر المقبل وهو نفس اليوم الذي تطرح فيه الشركة نظام التشغيل الجديد ويندوز .11

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مايكروسوفت أكدت في وقت سابق أنها في حين يظل تركيزها الرئيسي على خدمة البرمجيات المكتبية ذات الاشتراك المعروفة باسم مايكروسوفت 365 فإنها ستطرح أوفيس 2021 التي يتم شراؤها مرة واحدة للمستخدمين غير المستعدين للتعامل مع خدمات الحوسبة السحابية ذات الاشتراك الدوري.

وسيتم طرح أوفيس 2021 في نسختين الأولى للمستخدمين التجاريين وتسمى أوفيس إل.تي.إس.سي وهي الحروف الأولى من عبارة "قناة الخدمة طويلة الأجل" باللغة الإنجليزية، والثانية للمستخدمين الأفراد.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن نسخة أوفيس إل.تي.إس.سي متاحة للعملاء بالفعل وتتضمن خصائص محسنة لتسهيل التعامل معها، مع تحسين أداء برامج وورد وإكسيل وباور بوينت، إلى جانب تحسين مظهر البرامج، مثل دعم خاصية الوضع القاتم.

في الوقت نفسه سيتم طرح النسخة الشخصية من أوفيس 2021 في تشرين أول/أكتوبر المقبل. ولم تكشف مايكروسوفت عن أسعار الإصدار الجديد لحزمة برمجيات أوفيس سواء التجارية أو الشخصية.

وستكون النسختان التجارية والشخصية متوافقة مع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز وماك ، ويمكن الحصول عليهما مع تطبيق وان نوت. كما ستكونان متاحتان بصيغتي 32 بايت و64 بايت.