تعتبر الموسيقى التصويرية عنصرا أساسيا في صناعة السينما، حيث أنها تساعد المشاهد على فهم الحبكة الدرامية وتضعه في حالة مزاجية وانفعالية تتناسب مع سير الأحداث وطبيعة العمل بشكل عام.

ومن هذا المنطلق، ابتكر فريق من الباحثين في كلية الهندسة بجامعة ساوث كاليفورنيا بالولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد نوعية الفيلم، سواء إن كان رومانسيا أو إنسانيا أو كوميديا أو رعبا، اعتمادا على الموسيقى التصويرية المصاحبة له.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث شريكانث نارايانان المتخصص في مجال الإلكترونيات وهندسة الحاسبات بجامعة ساوث كاليفورنيا قوله: "عن طريق فهم تأثير الموسيقى على رؤية المشاهد للفيلم، نستطيع اكتساب معرفة بشأن كيفية التأثير على الجمهور بشكل أفضل في عالم السينما".

وفي إطار الدراسة، قام الباحثون بفحص قاعدة بيانات تضم 110 من أشهر الأعمال السينمائية التي أنتجت خلال الفترة ما بين 2014 و2019، وقاموا بتصنيفها إلى فئات مختلفة مثل الخيال العلمي ،والرعب، والدراما، والكوميديا، مع إمكانية اشتراك الفيلم الواحد في أكثر من فئة في نفس الوقت. واستخدم الباحثون منظومة الذكاء الاصطناعي لتحليل الموسيقى التصويرية المصاحبة لكل فيلم من هذه الأفلام، والتعرف على عناصرها المختلفة، مثل اللحن والإيقاع وغيرها من الجوانب الموسيقية.

وخلال التجربة، استطاعت منظومة الذكاء الاصطناعي تحديد الخصائص الموسيقية لكل فئة من فئات الأفلام، وهو ما يسمح لها بالتالي بالتعرف على نوعية الفيلم عن طريق الاستماع إلى الموسيقى التصويرية المصاحبة له.