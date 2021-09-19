قال مختبر "إكس" التابع لشركة ألفابيت الأمريكية وهي الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا جوجل إن التكنولوجيا التي تم التوصل إليها عبر "مشروع لوون" الخاص بشركة ألفابيت تستطيع نقل 700 تيرابايت من البيانات عبر نهر الكونغو في قارة إفريقيا.

في الوقت نفسه، يستخدم مشروع "تارا" الجديد لنشر الإنترنت وسائل اتصال لا سلكية ضوئية لتوفير خدمة الإنترنت فائق السرعة في المنطقة بين مدينة برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو وكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي المنطقة التي وصفها بيان "مختبر إكس" بأنها "فجوة اتصالية بالغة الصعوبة".

وقارن البيان كمية البيانات التي يتم نقلها عبر أشعة الليزر بما يعادل "مشاهدة مباراة في كأس العالم لكرة القدم بصورة عالية الوضوح 270 ألف مرة أي كافية للاستخدام لمدة 20 يوما بنسبة إتاحة 9ر99%.

وقال باريس إيركمين المدير الهندسي لمشروع تارا "في حين لا نتوقع تحقيق كفاءة تامة في التغطية في كل الأحوال الجوية في المستقبل، نحن واثقون من أن هذه الوصلات سوف تستمر في توفير أداء مماثل، وستلعب دورا رئيسيا في توفير خدمة اتصالية أسرع وبتكلفة محتملة لحوالي 17 مليون شخص يعيشون في هذه المدن".

يذكر أن هذه الوصلات التي تعتمد على الألياف الضوئية كانت تستهدف في الأصل توصيل بالونات مشروع "لوون" أثناء توفيرها لخدمة الإنترنت اللاسلكي.