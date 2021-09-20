أعلنت شركة "بايتدانس" (ByteDance)، المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة "دوين" (Douyin)، تحديد زمن 40 دقيقة يوميا لاستخدام التطبيق من قبل المستخدمين الأقل من 14 عاما في الصين.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن المراهقين الأقل من 14 عاما سيتمكنوا من الدخول إلى التطبيق في أي وقت بين السادسة صباحا والعاشرة مساء، لكن لن يتمكنوا من استخدام التطبيق خارج تلك النافذة.

وأضاف أن القواعد ستنطبق على "المستخدمين المعتمدين بالاسم الحقيقي" الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، إذ شجعت الشركة الآباء على مساعدة أطفالهم في إكمال عملية مصادقة الاسم الحقيقي، أو تنشيط وضع الشباب عندما يطلب منهم التطبيق ذلك.

وأشار "ذا فيرج" إلى أن "وضع الشباب" الخاص بالتطبيق يتماشى مع القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الصينية على وصول الأطفال إلى ألعاب الفيديو.

وأوضح أن الحكومة الصينية تركز على تقليل الوقت الذي يقضيه المراهقون الصينيون على الإنترنت، ممثلا على ذلك بالقواعد الجديدة التي كشفت عنها الإدارة الوطنية للصحافة والنشر الشهر الماضي، والتي تقيد المواطنين الصينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بممارسة الألعاب عبر الإنترنت فقط في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات ، بين الساعة 8 مساءً و 9 مساءً، كما وجهت السلطات شركات ومنصات الألعاب مثل Douyin لاستخدام تعريف الاسم الحقيقي لجميع مستخدميها، وهو ما يتطلب تقديم المستخدمين لرقم هاتف ومعرف آخر للوصول إلى الألعاب عبر الإنترنت.