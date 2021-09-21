أدى وباء كورونا إلى قفزة في الإنفاق على البحث والتطوير في قطاعات مثل البرمجيات والمستحضرات الصيدلانية، مع تراجع هذا الإنفاق في قطاعي النقل والسفر، اللذين تضررا بشدة من القيود المرتبطة بالفيروس.

وقالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو): "استمر نمو الإنتاج العلمي والإنفاق على البحث والتطوير وإيداعات الملكية الفكرية وصفقات رأس المال الاستثماري" العام الماضي بعد تسجيل رقم قياسي في عام .2019

وكانت منظمة ويبو قد سجلت في وقت سابق "ارتفاعا غير مسبوق" في عدد إيداعات براءات الاختراع لعام 2020، والتي وصفتها في أحدث مؤشر عالمي للابتكار لها بأنها "مدفوعة بالتكنولوجيا الطبية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية".

وقالت ويبو إن نحو ستة من كل عشرة من "الشركات كثيفة البحث والتطوير" سجلت قفزة في الإنفاق العام الماضي، مع إشارة البيانات المتوفرة إلى أن العديد من الحكومات تعهدت أيضا بتقديم أموال إضافية لميزانيات البحث والتطوير على الرغم من الإنفاق المالي الضخم وتكاليف الاقتراض المتعلقة بالوباء.

ومع ذلك، حذرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية من أن الإنفاق على الأبحاث متفاوت "عبر القطاعات والمناطق"، وقالت إن "الشركات في القطاعات التي تضررت بشدة من تدابير احتواء الوباء" اضطرت إلى "تقليص نفقاتها الابتكارية".