تعتزم شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل شراء مبنى إداري في حي مانهاتن بمدينة نيويورك مقابل حوالي 1ر2 مليار دولار في إطار تحركها لتعزيز وجودها الفعلي في المدينة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روته بورات المديرة المالية للشركة القول إنها قررت تفعيل خيار شراء مبنى سان جونز تيرمنال بحي مانهاتن في إطار خطتها لاستثمار أكثر من 250 مليون دولار هذا العام في عقاراتها بمدينة نيويورك، حيث تستأجر جوجل هذا المبنى بالفعل.

ومنذ فتح جوجل أول مقر لها في نيويورك قبل أكثر من 20 عاما وصل عدد العاملين لديها في المدينة إلى 12 ألف موظف تقريبا وهي أكبر قوة عاملة لدى جوجل خارج ولاية كاليفورنيا حيث يوجد مقر رئاستها. وتستهدف الشركة زيادة عدد العاملين لديها في نيويورك إلى أكثر من 14 ألف موظف خلال السنوات المقبلة بحسب روته بورات

وأضافت بورات أن شراء مبنى سان جونز تيرمنال الموجود في رقم 550 بشارع واشنطن في حي ميدان هدسون يتناسب مع التزام الشركة بالتنوع العرقي والذي يتضمن التوسع في التجمعات المتنوعة.