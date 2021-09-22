قالت صحيفة إماراتية إن تطبيق المحادثة "أوه مسج"، الذي يعد الأكثر خصوصية بالعالم، والذي تم إطلاقة من دبي قبل أيام، شهد إقبالا كبيرا من المستخدمين، مشيرة إلى أن الشركة المالكة له تتجه الآن للتوسع واستقطاب مستثمرين من الإمارات والمنطقة العربية لإتمام المراحل التالية من تطويره.

وأضافت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأربعاء، أن الشركة المالكة للتطبيق والتي تحمل ذات الإسم "أوه مسج"، تسعى الآن لاستقطاب مستثمرين من المنطقة العربية خصوصاً من الإمارات، مما يمكنها من إكمال المراحل الأخرى في تطوير التطبيق وكذلك تأسيس فريق عمل واسع من المطوّرين والخبراء.

وذكر مؤسسا التطبيق محمد عبد الرحمن عثمان وحيان علي نيوف، أن لدى الشركة تصورا كاملا حول مراحل التطوير القادمة للتطبيق، وهي أربع مراحل تخدم جميع فئات المستخدمين الباحثين عن المزيد من الخصوصية، والتي ستكون في إطار وجوهر فكرة التطبيق أي الخصوصية.

و أضافت الشركة أن التطبيق يتميّز بوجود قناة آمنة تمر عبرها الرسائل المرسلة من جهاز مستخدم إلى آخر من دون أن تعبر الرسائل عبر الخوادم ويتم الاحتفاظ بها كما يحدث في باقي التطبيقات، وأن الرسالة تختفي خلال 10 ثوانٍ من إرسالها من حساب المُرسِل دون أن يعرف إذا كان الشخص الآخر قام بفتحها أم لا وهو ما يضفي المزيد من الخصوصية، في حين أن الرسالة تختفي من حساب المُرسَل إليه بعد 10 ثوانٍ من فتحها أو سماعها.

وقال مطلقا التطبيق إن مستخدمي تطبيقات المراسلة يشكون من ظهورهم "أونلاين" أثناء استخدام تطبيقات أخرى وهو ما ينتهك خصوصيتهم، حيث تنهال عليهم رسائل من جهات اتصال عدة لينتهي تجاهلها بحدوث خصومات وإشكالات، في حين أن المستخدم في تطبيق أوه مَسِج لا يظهر أبداً "أونلاين" أثناء استخدام التطبيق أو خلال الكتابة، كما لا يُظهِر التطبيق آخر مرة لدخول المستخدم إليه، فضلا عن أن حجم التطبيق لا يزداد أبداً مهما جرى استخدامه وذلك بسبب الحذف الدائم للرسائل.