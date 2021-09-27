أعلنت شركة "آبل" أنها لن تسمح بعودة "فورتنايت" إلى متجر تطبيقاتها حتى تنتهي معركتها القانونية مع مطور اللعبة شركة "إيبك جيمز"؛ التي قد تستمر لعدة سنوات.

وقال محامي "آبل"، حسبما نقل موقع "سي نت" ، إنَّ الشركة "مارست تقديرها برفض طلب مطور إيبك جيمز بإعادة حسابه على أجهزة آيفون في الوقت الحالي".

وأضاف المحامي، نقلاً عن رسالة من الرئيس التنفيذي للشركة تيم سويني: "علاوة على ذلك، لن تنظر آبل في أية طلبات لإعادة الوضع إلى سابق عهده حتى يصبح حكم محكمة المقاطعة نهائيًا وغير قابل للاستئناف".

تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد معركة قضائية استمرت لأشهر بين الشركتين حول قواعد "آبل" لمتجر التطبيقات الخاص بها، وتشير إلى أنَّ اللعبة ذات الشعبية الكبيرة لن تعود إلى أجهزة "آي أو إس" حتى نهاية عملية الاستئناف، وقدَّر الرئيس التنفيذي، تيم سويني، في تغريدة سابقة، أنَّ العملية القضائية قد تستغرق ما يصل إلى خمس سنوات.