أفاد تقرير بأن الاقتصاد الرقمي في الصين ارتفع إلى 2ر39 تريليون يوان (حوالي 07ر6 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي، ليشكل حوالي 6ر38 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وبزيادة 7ر9 في المئة على أساس سنوي.

جاء ذلك في تقرير عن تطور الانترنت في الصين، أصدرته الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الالكتروني خلال قمة ووتشن لمؤتمر الانترنت العالمي، والتي افتتحت أمس الأحد في ووتشن بمقاطعة تشجيانج، شرقي البلاد.

وذكر التقرير، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن حجم صفقات التجارة الالكترونية المسجلة في الصين بلغ 21ر37 تريليون يوان خلال عام 2020، بزيادة 5ر4 في المئة مقارنة بعام 2019، بينما وصلت العائدات التشغيلية لقطاع خدمات التجارة الالكترونية إلى 45ر5 تريليون يوان، بزيادة 9ر21 في المئة على أساس سنوي.

وقال تقرير آخر حول تطور الانترنت العالمي أن الاقتصاد الرقمي أصبح خيارا رئيسيا لدول العالم من أجل التحوط ضد تداعيات جائحة كوفيد19- وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن البنية التحتية الجديدة للمعلومات أصبحت تدريجيا قوة دافعة للنمو الاقتصادي العالمي.