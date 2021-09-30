أعلنت الشركة الأم لجوجل "ألفابيت"، لمحكمة الدرجة الثانية في أوروبا، أنَّ المدفوعات لشركات تصنيع الهواتف للتثبيت المسبق لمحرك البحث جوجل وحده على أجهزتهم لم تكن تهدف إلى منع المنافسة، لكنها كانت ضرورية لنظام أندرويد للاستيلاء على حصتها في السوق من آبل.

جاء ذلك في اليوم الثالث من جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة الأوروبية طوال أسبوع في قضية جوجل ضد المفوضية الأوروبية، التي تحاول خلالها عملاق التكنولوجيا إقناع القضاة بعدم تغريمها مبلغًا قياسيًا قيمته 4.3 مليار يورو بموجب قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، ودفع المفوضية الأوروبية بتخفيف قبضتها عن أجهزة أندرويد.

وتنظر هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي في نوعين من الصفقات المبرمة مع صانعي الهواتف، أحدهما عبارة عن مدفوعات مقابل التثبيت المسبق لبحث جوجل فقط على الأجهزة؛ وهي معروفة باسم ترتيبات مشاركة الإيرادات لأن هذه الصفقات تمنع المنافسة.

وقال محامي جوجل أشماكيس كومنينوس - حسبما نقل موقع "جادجيتس 360" اليوم الأربعاء - : "كان على الشركة أن تقدم تدفقًا مُعوِّضًا للإيرادات، وحافزًا لإقناع شركات الهواتف بفتح واعتماد نظام أندرويد الأساسي. وفي الوقت نفسه، ساعدتهم ترتيبات مشاركة الإيرادات أيضًا في الحفاظ على انخفاض الأسعار والتنافس بشكل أكثر نجاحًا مع آبل"، مضيفًا أن ترتيبات مشاركة الإيرادات لا تغطي إلا 5 في المائة فقط من السوق.

لكن محامي المفوضية نيكولاس خان رفض هذا الادعاء، وقال : "ما كان يقلق جوجل هو أن المنافسين يكتسبون الزخم، وكانت قواعد الإعلانات الصورية المتجاوبة تمثل ذروة الممارسات المتعارضة".