بعد عدة بدايات كاذبة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، كشفت العاصمة البريطانية لندن عن علامات على العودة أخيرا إلى العمل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن مستويات حركة المرور واستخدام وسائل النقل العام في المدينة تصاعدت بشكل كبير هذا الأسبوع، مع عودة المزيد من الناس إلى العمل بعد نهاية أجازات المدارس والعطلات الصيفية. وشهد مترو الأنفاق في لندن أكثر صباح ازدحاما منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقالت بلومبرج إنها علامة على عودة الحياة الطبيعية بعد عدة أسابيع بدا الأمر فيها وكأن العودة إلى المكاتب قد توقفت. وبالعودة إلى شهر تموز/ يوليو الماضي ، أزالت المملكة المتحدة تقريبا جميع القيود المفروضة على الفيروس الفتاك ، ولكن تلك الخطوة الأولية نحو الحياة الطبيعية شابتها طفرة في حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من الفيروس، شديدة العدوى سريعة الانتشار ، واختار كثير من الناس الانتظار إلى ما بعد العطلة الصيفية للعودة إلى المكاتب.