تعتزم تايلاند إعادة فتح العاصمة /بانكوك/، ووجهات رئيسة أخرى، أمام السياح الأجانب الشهر المقبل، بهدف إنعاش قطاع السياحة المضطرب بعد مؤشرات على أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ ربما بلغ ذروته.

وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية تاناكورن وانجبونكونجتشان - وفقا لصحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية، اليوم /الأحد/ - إن "/بانكوك/ و/هوا هين/ و/باتايا/ و/تشيانج ماي/ ستضاف إلى برنامج يسمح فيه للزوار الذين تم تحصينهم بالكامل ويلتزمون بسلسلة من الاختبارات بالدخول، وفقا لمعايير معينة".

وأشار المتحدث إلى "أن هذا المخطط قيد التنفيذ في جزيرتي ساموي وفوكيت، حيث اشترط تلقيح حوالي 70 بالمئة من السكان المحليين بشكل كامل".