أعلن مطار هيثرو في بريطانيا تسجيل زيادة بنسبة 48% في عدد الركاب خلال شهر آب/أغسطس الماضي مقارنة بشهر تموز/يوليو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن نحو 2ر2 مليون راكب سافروا عبروا المطار خلال شهر آب/أغسطس الماضي، مقارنة بـ 5ر1 مليون راكب في تموز/يوليو الماضي.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن المطار أشار إلى أن الطلب مازال منخفضا بنسبة 71% مقارنة بما قبل جائحة كورونا. وكان عدد الركاب قد بلغ 7ر7 مليون راكب خلال شهر آب/أغسطس .2019

وطالب المطار الحكومة " بتبسيط " قواعد السفر الدولي، حيث أنه تحول من أكثر المطارات إشغالا في أوروبا إلى رقم 10 على القائمة خلف المطارات في امستردام وباريس وفرانكفورت.

وقال المدير التنفيذي للمطار جون هولاند كاي" الحكومة لديها الأدوات اللازمة لحماية الميزة التنافسية الدولية للمملكة المتحدة التي ستعزز التعافي الاقتصادي وتحقق طموحات بريطانيا العالمية".