ذكرت إدارة أمن النقل الأمريكية أن عدد الركاب الرحلات الجوية في الولايات المتحدة وصل إلى 97ر1 مليون في 12 أيلول/سبتمبر مقارنة بـ809 آلاف و850 في نفس مطلع الأسبوع قبل عام. وارتفع عدد الركاب أمس بواقع 44 % مقارنة باليوم السابق عليه، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ارتفع متوسط عدد الركاب اليومي بنسبة 5ر2 % عن اليوم السابق.

بلغ متوسط عدد الركاب اليومي في السبعة أيام الماضية 71ر1 مليون مقارنة بـ738 ألفا و38 قبل عام.

ووفقا لمكتب إحصاءات النقل، ارتفع أسهم شركة ساوث أيست الجوية وشركة أمريكان أير وشركة انترناشونال ايرلاينز جروب (آي ايه جي)، وهي الشركات التي استحوذت على أغلب الركاب في 2020، بنسبة 3 % و20 % على التوالي وانخفضت الأخيرة 9 % .