أعلن وزير النقل الفرنسي "جان بابتيست دجباري" الزامية التصريح الصحي للسفر والمطبق منذ التاسع من أغسطس الماضي في فرنسا حيث يتم إجراء عمليات فحص للتصريح الصحي في ما يسمى بقطارات المسافات الطويلة (تي في جي).

وقال "دجابري" في حوار خاص لقناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - إنه يتم فحص التصريح الصحي في 25% من القطارات ما يمثل 800 قطار في الأسبوع ونحو 200 ألف شخص في الأسبوع.

وأوضح أنه منذ التاسع من أغسطس الماضي يوجد ما بين 97 و99% من الركاب الذين يصعدون إلى القطارات بحوزة تصريح صحي، وهذا يعني تقريبا انه يوجد ثلاثة أو أربعة ركاب ليس لديهم هذا التصريح.. مضيفا أن الحكومة الفرنسية أرادت وضع "نظام بسيط" لجواز المرور الصحي في القطارات ذات المسافات الطويلة، مع التحكم من خلال التحكم بشكل أساسي على متن القطار وهذا يعود لسببان وهما السماح للمسافرين بالتنقل، دون أن يكون لذلك تأثير على تقييد الحريات وثانيا تشجيع المواطنين على التطعيم.

وأكد الوزير الفرنسي أن هذا الإجراء يصاحبه أيضا بروتوكول صحي يتضمن إلزامية ارتداء الأقنعة في القطارات، وتنظيف وتطهير جميع القطارات والحافلات عدة مرات في الأسبوع وذلك للتأكد من عدم وجود انتشار للفيروس.