تتوقع شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج ارتفاع مبيعات الطائرات في العالم في وقت لاحق من العام الحالي بعد تلاشي تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وهو ما سيؤدي إلى وصول سوق المنتجات والخدمات الجوية المدنية والعسكرية إلى 9 تريليونات دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التقدير يزيد بنسبة 9ر5% عن تقديرات بوينج في العام الماضي وكانت 5ر8 تريليون دولار، عندما تراجع الطلب العالمي على السفر والطائرات الجديدة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما تتوقع بوينج قيام شركات صناعة الطائرات في العالم بتسليم 19 ألف طائرة إلى شركات الطيران قيمتها الإجمالي 2ر3 تريليون دولار بحلول 2030، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة التي كانت 18500 طائرة قيمتها 9ر2 تريليون دولار.

قال مارك آلين مدير التخطيط الاستراتيجي في بوينج إن آفاق صناعة الطيران قد تتحسن بصورة أكبر بفضل النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الطلب على طائرات الشحن وتحول شركات الطيران نحو أجيال جديدة من الطائرات الأحدث والأقل تلويثا للبيئة.

وأضاف أن تعافي صناعة الطيران في العالم ستتوقف بدرجة كبيرة على وتيرة التظعيم ضد فيروس كورونا المستجد ورفع القيود على السفر بين دول العالم.

في الوقت نفسه من المحتمل ألا يسجل قطاع الطائرات العسكرية التي ساعدت بوينج في مواجهة أزمة كورونا خلال العام الماضي، نمو النمو المنتظر لقطاع الطائرات المدنية، حيث أبقت بوينج على توقعاتها لمشتريات القطاع العسكري عند مستوى 6ر2 تريليون دولار حتى .2030