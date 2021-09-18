تحدّث ركّاب كبسولة "سبايس اكس" التي تسبح راهنا في مدار الأرض مع الممثّل الشهير توم كروز من الفضاء، بحسب ما أفاد الجمعة حساب المهمّة الإلكتروني.

وجاء في الحساب الرسمي لمهمّة "إنسبيرايشن4" أن "روك ونوفا وهانكس وليو"، وهم أوّل أربعة ركّاب ليسوا من الروّاد المتمرّسين يذهبون مع "سبايس اكس" في رحلة إلى الفضاء، "تحدّثوا مع توم كروز اليوم وتشاركوا معه تجربتهم".

وهم قالوا له، بحسب ما جاء في التغريدة، "يمكنك أن تكون حليفنا يا مافريك متى شئت". ومافريك هو اسم طيّار النخبة الذي يؤدي دوره توم كروز في فيلم "توب غان".

والعام الماضي في عهد دونالد ترامب، كشف المدير السابق لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) جيم برايدنستاين عن مشروع فيلم في أجواء انعدام الجاذبية مع توم كروز في محطة الفضاء الدولية.

ولم يرشح أيّ تفصيل بعد عن المشروع الذي من المرتقب أن يجري بالتعاون مع "سبايس اكس".

ويشارك في مهمّة "إنسبيرايشن 4" الملياردير جاريد أيزاكمان والمساعدة الطبية هايلي ارسينو ومهندس الطيران كريس سيمبروسكي ومدرسة العلوم سيان بروكتور. وهم انطلقوا في رحلتهم مساء الأربعاء من فلوريدا وسيمضون ما مجموعه ثلاثة أيام في مدار الأرض.

وتجري "إنسبيرايشن4" على مدار أعلى من محطة الفضاء الدولية التي تسبح في الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبا وهي الأولى التي تتوغل إلى هذا الحدّ في الفضاء منذ مهمّة لتصليح التلسكوب هابل في 2009.

وتهدف المهمّة إلى جمع 200 مليون دولار لمستشفى سانت جود لمرضى السرطان ودراسة تأثير الفضاء على الطاقم الذي لا يضمّ رواد فضاء محترفين.