ذكر مسؤول إندونيسي بارز أن جزيرة بالي الإندونيسية قد تعيد فتح أبوابها أمام السياح الأجانب في تشرين أول/أكتوبر، في حال واصلت حالات الإصابة بكوفيد19- في التراجع.

خففت إندونيسيا تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة انتشار كوفيد19- بعدما واجهت المستشفيات زيادة كبيرة في الإصابات في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

ولكن في الأسابيع الأخيرة تراجعت الإصابات اليومية باطراد.

وقال لوهوت باندجايتان، المسؤول عن الجائحة، للصحفيين: "إذا استمر هذا الاتجاه، أنا واثق أنه يمكن إعادة فتح بالي في تشرين أول/أكتوبر".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بشأن الوضع ولكنني مازالت حذرا.. نحن لا نريد أن نأخذ الأمور على نحو مسلم به".