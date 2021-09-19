أعلنت المنظمة العربية للسياحة عن فوز مدينة مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022 بعد تحقيقها كل المعايير والشروط المرجعية التي أرستها المنظمة العربية للسياحة واعتمدها المجلس الوزاري العربي للسياحة بجامعة الدول العربية.



وتركز هذه المعايير والشروط المرجعية، على الإدارة السياحية والبنية التحتية للسياحة والموارد السياحية وتنوع الأنماط والأنشطة السياحية والحفاظ على البيئة وحمايتها والاستجابة للمستجدات السياحية والنتائج المرجوة من السياحة بالمدينة والسلامة والأمن والاستقرار السياحي والسلامة الصحية، وغيرها من المؤشرات ولتشجيع حركة السياحة العربية البينية مع إبراز الخصوصية والعادات والتقاليد المميزة لكل مدينة لإبراز القيمة السياحية لكل مدينة يتم اختيارها ودورها في دعم صناعة السياحة العربية والتواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى.



وبهذا الشأن رفع رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد آل فهيد التهاني والتبريكات للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لفوز مدينا مأدبا بهذا اللقب والذي استحقته عن جدارة بعد أن حققت كل الشروط خاصة بما يتعلق بالتحديث الذي اعتمد مؤخرا من قبل المجلس الوزاري للسياحة والمتعلق بمؤشري السلامة والأمن والسلامة الصحية.



وأكد د.آل فهيد أن اختيار «مأدبا» عاصمة للسياحة العربية يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الملك لقطاع السياحة في المملكة، لافتا الى أن جهود وزير السياحة والآثار نايف الفايز ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وأن المنظمة ستعمل جاهدة بالتعاون مع الوزارة لتنمية وتطوير السياحة العربية في المملكة الأردنية للمساهمة في جعلها محطة رئيسية للسياحة خاصة للعائلة العربية لما تتمتع به من مقومات سياحية.



من جهة أخرى، قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن فوز مدينة مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية 2022 سيسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمدينة خاصة وبالمملكة بشكل عام مما سيعزز جذب المشاريع الاستثمارية الى المدينة في مختلف المجالات لاستثمار الموارد الطبيعية والثقافية والتراثية الفريدة للمدينة مما سيؤدي الى زيادة فرص العمل بها والتقليل من نسب البطالة.



وأشار الوزير الفايز الى أن الوزارة تسعى لتكون مدينة مأدبا مركزا للتراث الحضاري والثقافي وموطنا للفسيفساء والحرف اليدوية، حيث انها تعتبر من المدن المسجلة في قائمة اليونسكو، شبكة المدن المبدعة في مجال الفنون والحرف منذ عام 2017م، وحصدت لقبا عالميا من مجلس الحرف العالمي تحت مسمى«مأدبا المدينة العالمية بالفسيفساء الحجرية لعام 2016».



وأكد الوزير الفايز أن مأدبا مدينة غنية بالتراث والعراقة والمعالم الأثرية والدينية حيث تشتهر بالمعالم التاريخية، إضافة الى وجود المعالم الطبيعية والبيئية الخلابة المتنوعة من وديان مميزة وعيون حارة وإطلالات جبلية فريدة من نوعها.



وقال الفايز إن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2019 قد حققت 4.1 مليارات دينار (5.65 مليارات دولار)، آملا أن تحقق عوائد السياحة الارقام السابقة، بناء على البرامج والفعاليات التي تسعى الوزارة لتنفيذها بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة لاجتذاب السياحة العربية، وأن تكون مأدبا والمملكة الأردنية الهاشمية محطة رئيسية لها.