بدأت شركات السفر في المملكة المتحدة استعدادها لاستقبال حجوزات قضاء عطلات نهاية الأسبوع، التي تشهد ارتفاعا مطردا بعد إعلان الحكومة البريطانية أمس الجمعة تخفيف قيود السفر على المسافرين المطعمين بالكامل.

وقال ديفيد تشايلد، المتحدث باسم شركة توماس كوك البريطانية، في تصريحات لوكالة أنباء "بلومبرج"، "على الرغم من الإعلان عن التسهيلات الجديدة في وقت متأخر من يوم الجمعة، إلا أن الحجوزات ارتفعت، مما يجعلها واحدة من أكثر أيام العام ازدحاما"، مضيفا "نتطلع إلى أن تكون نهاية هذا الأسبوع هي الأكثر ازدحاما خلال العام حتى الآن".

كان وزير النقل البريطاني جرانت شابس قد أعلن أن نظام المرور الحالي الخاص بقوائم الدول الحمراء والخضراء سيتم إلغاؤه في إنجلترا اعتبارًا من أربع أكتوبر المقبل واستبداله بقائمة حمراء "مبسطة" للبلدان ذات معدلات الإصابة المرتفعة.

وعقب الإعلان، ارتفعت أسهم شركات الطيران تحسبا لقيود التخفيف في المملكة المتحدة، مع ارتفاع كل من شركة "ريان أير" القابضة وشركة الخطوط الجوية البريطانية بنسبة 9% في الأيام الأخيرة، فيما ارتفع سهم شركة الطيران البريطانية الخاصة "ايزي جيت" بنسبة 11%.

من جانبه، توقع آلان فرينش، الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك في المملكة المتحدة، ارتفاعا في حجز صفقات اللحظة الأخيرة ونصف المدة في أكتوبر، مع زيادة الحجوزات للشهر المقبل بأكثر من 200% مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وأضاف: "نرحب بخطوة الحكومة للتعامل مع الدول الأخرى والهيئات الدولية لمواءمة شهادة التطعيم، وقواعد السفر حتى يتمكن عملائنا من البدء في التطلع إلى الإجازات في جميع أنحاء العالم وخاصة الولايات المتحدة".

ووفقا للقواعد الجديدة، لن يحتاج المسافرون المطعمون بالكامل المتجهين إلى إنجلترا من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، إلى اختبارات ما قبل المغادرة وذلك اعتبارا من الرابع من أكتوبر المقبل، فيما سيتم تخفيف القيود بشكل أكبر في وقت لاحق من الشهر نفسه.

كما سيتم خفض عدد الدول المدرجة ضمن القائمة الحمراء بمقدار ثمانية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، ومنها مصر وعمان وتركيا وجزر المالديف وبنجلاديش وباكستان وكينيا وسريلانكا.