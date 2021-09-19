طالب المغني البريطاني التون جون بعقد اجتماع عاجل مع وزيرة الثقافة نادين دوريس بشأن قواعد السفر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي أضرت بقدرة الموسيقيين على التحرك داخل الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جون يسعى لحشد الدعم لتخفيف القواعد، التي بدأ تطبيقها بداية العام الجاري، والتي لا تضمن سفر بدون تأشيرات دخول للموسيقيين في الكتلة الأوروبية، حيث أشار جون إلى أن هذه القيود لها عواقب خطيرة على الموسيقيين الشباب الذين يعملون على بناء مسيرتهم الفنية.

وقال مسؤولون بوزارة الثقافة إنهم ناقشوا مع 19 دولة أوروبية السماح للموسيقيين الأوروبيين بالقيام بجولات قصيرة بدون الحاجة لتأشيرات.

وقال جون / 74 عاما/ " على الرغم من وجود بعض التفهم للمعاناة التي يواجهها الموسيقيون الصغار، لم يتم في واقع الأمر تحقيق الكثير لحل هذه القضية الكبيرة".

وأضاف" أتطلع لمناقشة الأمر مع نادين دوريس، ومعرفة ما ستفعله لانقاذ مستقبل القطاع الذي يبلغ حجمه 111 مليار جنيه استرليني".