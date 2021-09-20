من المقرر أن تعيد النمسا فتح منتجعات التزلج خلال موسم الشتاء المقبل، ولكن في ظل فرض قيود معينة.

وأعلنت الحكومة في فيينا اليوم الاثنين أن مشغلي عربات التلفريك سوف يستقبلون من لديهم ما يثبت حصولهم على اللقاح أو سلبية إصابتهم بفيروس كورونا أو التعافي منه.

وعلى الرغم من عدم فرض قيود التباعد الاجتماعي وتحديد السعة، فإنه سوف يتعين على الركاب ارتداء كمامات من نوعية" اف اف بي تو".

وقالت وزيرة السياحة اليزابيث كوستنيجر " إنني مقتنعة أنه في ظل هذه الشروط سوف يكون من الممكن أن نتمتع بموسم شتاء آمن في بلادنا".

ولكن الحكومة أشارت إلى أنه في حال ارتفع عدد مرضى كورونا في وحدات الرعاية المركزة، سوف يتم تشديد هذه القيود.

ويتواجد حاليا 200 مريض بفيروس كورونا في وحدات الرعاية المركزة في النمسا. و قال وزير الصحة فولفانج موكشتاين إنه بمجرد ارتفاع هذا العدد إلى 300 مريض، سوف يمنع دخول غير الملقحين لمنتجعات التزلج.