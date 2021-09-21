أفادت تقارير صحفية بأنه من المتوقع أن تعيد بانكوك فتح أنشطة السياحة الدولية بحلول شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن الحاكم المحلي، أسوين كوانموانج، قوله ، إنه يجب أن يحصل ما لا يقل عن 70 بالمئة من سكان المدينة الكبيرة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كاملا، لكي يتم استقبال الزائرين من جديد.

وأوضح أن 42 بالمئة فقط من المواطنين حصلوا على اللقاح كاملا في الوقت الحالي.

وبحسب التقديرات، فإن تعداد سكان العاصمة يبلغ أكثر من 10 ملايين نسمة.

ومن جانبها، قالت حكومة المدينة، إنه في حال استمرت حملة التطعيمات بنفس الوتيرة الحالية، فقد تكون بانكوك مستعدة للعمل في الأسبوع الأول أو الثاني من تشرين ثان/نوفمبر.

وقد تم مؤخرا الإعلان عن تسجيل ما يتراوح بين 2700 و2800 حالة إصابة جديدة يوميا في المدينة الكبيرة.