اندفعت شركات الطيران في أوروبا نحو طرح كميات من أسهمها للبيع بهدف تعزيز أوضاعها المالية في الوقت الذي تتجه فيه صناعة الطيران نحو التعافي من تداعيات العام الكارثي على حركة السفر العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية أمس اعتزامها بيع كمية من أسهمها بقيمة 1ر2 مليار يورو (5ر2 مليار دولار) لسداد قروض الإنقاذ التي حصلت عليها من الحكومة الألمانية في العام الماضي.

وفي بريطانيا أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية إيزي جيت في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامها زيادة رأسمها بمقدار 2ر1 مليار جنيه إسترليني (7ر1 مليار دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن طروحات الأسهم الأخيرة والتي ستصنف كثاني وثالث أكبر عمليات طرح لأسهم شركات الطيران وفقا للبيانات المسجلة لدى الوكالة، تأتي في الوقت الذي بدأت فيه حركة الطيران العالمية في التعافي. كما تسعى شركات الطيران إلى سداد ديونها مع خروج القطاع من دائرة الشلل الذي سببته الجائحة.

من ناحيته قال كونروي جاينور المحلل الاقتصادي في خدمة بلومبرج إنتيليجانس إنه "من المحتمل أن يكون تعافي قطاع الطيران من الجائحة متباينا وكل شركة طيران ستواجه مجموعة خاصة بها من التحديات تتراوح بين نقص السيولة وهيكلة الملكية أو اقتناص أو الدفاع عن حصتها السوقية".