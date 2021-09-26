أدرجت مجلة (Travel + Leisure) الأمريكية جزر سيشل كأفضل وجهة سياحية في أفريقيا والشرق والأوسط للمرة الرابعة، بعد تصويت أجرته المجلة على قائمة أفضل 25 جزيرة في العالم خلال عام 2021.

وكانت سيشل قد حازت المركز الأول كأفضل وجهة سياحية في أفريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2019، كما جاءت في المرتبة الـ24 على قائمة أفضل 25 جزيرة على مستوى العالم خلال عام 2021.

بينما جاءت كل من زنجبار وموريشيوس في المركز الثاني والثالث على التوالي، حسب تصويت قراء المجلة الشهرية التي يبلغ عدد متابعيها 4.8 مليون قارئ حول العالم.

واعتمد القراء في تصويتهم هذا العام على عدد من العوامل التي ضمت تجاربهم السياحية ورغبتهم المتجددة في زيارة أماكن الطبيعة الخلابة التي يقل فيها الازدحام، بالإضافة إلى جودة الخدمة على الجزر السياحية وفي الفنادق والمدن وشركات الطيران والرحلات البحرية.

في حين اعتمد تقييم الجزر السياحية على المناظر الطبيعية والسواحل والأنشطة الترفيهية والمطاعم وجودة الطعام وترحيب السكان المحليين بالسائحين.