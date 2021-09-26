بلغ إجمالي عدد الركاب الذين استقبلهم مطار بكين داشينغ الدولي نحو 39 مليون راكب خلال العامين الماضيين، وفقا لما ذكر المطار.

ووافق امس السبت الذكرى الثانية لبدء تشغيل المطار.

وحتى يوم 22 سبتمبر الجاري، تعاطى المطار مع 38.94 مليون رحلة مسافر بالإضافة إلى 215400 طن من البضائع والطرود، بينما بلغ عدد الرحلات التي حطت في المطار وأقلعت منه 314600 رحلة.

ومن المتوقع أن يتجاوز العدد السنوي للمسافرين عبر المطار 20 مليون مسافر بنهاية سبتمبر الجاري استنادا إلى اتجاهات الحركة الجوية الراهنة، حسبما أفاد المطار.

وفي الوقت الراهن هناك 26 شركة طيران محلية تعمل في المطار، بينها شركة طيران جنوب الصين وشركة طيران شرق الصين. وحتى أغسطس المنصرم، قام المطار بتشغيل 145 خطا جويا محليا تربط 135 وجهة في داخل الصين.