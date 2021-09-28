قال عالم المصريات، الدكتور زاهي حواس، إنه يبحث عن قبر الملكة نفرتيتي، من خلال الحفائر الأثرية التي يقوم بها في البر الغربي لمدينة الأقصر، الغنية بمعابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة بصعيد مصر.

وأشار حواس، بحسب بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الثلاثاء، إلى أنه يبحث أيضا عن مقبرة المهندس إيمحوتب في سقارة، وهو المهندس العبقري الذي كان صاحب فكرة تحويل البناء من الطوب اللبن إلى البناء بالحجارة في العالم، والذي شيد هرم الملك زوسر في منطقة سقارة.

وأوضح حواس أن الاكتشافات الأثرية الجديدة في سقارة بجوار هرم الملك تتي، تضمنت العثور على بردية طولها خمسة أمتار، و" بلطة " من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وأضاف أنه يبحث في المدينة الذهبية المفقودة، التي اكتشفها مؤخرا بمدينة الأقصر، عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون، لافتا إلى أن المدينة يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

واعتبر حواس أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.