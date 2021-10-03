تضيف شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران أكثر من 80 رحلة من فرانكفورت وأكثر من 50 رحلة مغادرة من ميونخ، هذا الخريف، فيما تشهد الشركة زيادة في الطلب للوجهات الترفيهية، حسب وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الأحد أنها ستقدم رحلات إضافية إلى جزر "بالما دي مايوركا" و"جران كناري" و"فورتيفينتورا" و"مالاجا" الإسبانية وغير ذلك من الوجهات الأوروبية، خلال فترة إجازات الخريف في البلاد.

وتابعت الشركة أن الطلب على إسبانيا مرتفع بشكل كبير.

يذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسعت "لوفتهانزا" من خدماتها لشهر تشرين أول/أكتوبر،بنسبة 45%، مقارنة بشهر تموز/يوليو الماضي، على خطوط مثل فرانكفورت إلى برلين وهامبورج وميونخ ومن ميونخ إلى برلين وهامبورج ودوسلدورف.