أعلن مسؤول اندونيسي عن إعادة فتح جزيرة بالي الإندونيسية أبوابها للزوار من بعض الدول في 14 تشرين أول/اكتوبر الجاري، بعد انخفاض حالات الاصابة بفيروس كورونا، وفقا لما قاله مسؤول بارز اليوم الاثنين.

وقال لوهوت باندجاتان المسؤول عن التعامل مع الوضع الوبائي إنه سوف يتم استئناف الرحلات الجوية لبالي من دول تتضمن الصين وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة واليابان ونيوزيلندا.

وأضاف للصحفيين" على جميع الزوار إظهار دليل على حجزهم لمكان للإقامة خلال فترة الحجر الصحي لما لايقل عن ثمانية أيام".

وقد بدأت إندونيسيا تدريجيا في تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا بعد اكتظاظ المستشفيات بالمصابين بعد ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين.

ولكن خلال الأسابيع الأخيرة تراجعت حالات الاصابة اليومية بصورة مستدامة، لتنخفض إلى أقل من ألف حالة يوميا.