ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "آياتا" أن خسائر شركات الطيران العالمية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد ستزيد على 200 مليار دولار في ظل استمرار القيود على السفر والطلب على الرحلات طويلة المدى خلال .2022

في الوقت نفسه ذكر الاتحاد خلال مؤتمره السنوي في مدينة بوسطن الأمريكية إنه يتوقع أن تسجل شركات الطيران خسائر خلال العام المقبل تصل إلى 6ر11 مليار دولار. كما رفع الاتحاد تقديراته للخسائر المتوقعة للعام الحالي وزاد تقديراته لخسائر الشركات خلال العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خسائر شركات الطيران نتيجة جائحة كورونا التي بلغت حوالي 201 مليار دولار وفق تقديرات آياتا تبدد أرباح القطاع طوال السنوات التسع السابقة على تفشي الجائحة مطلع العام الماضي. وفي حين بدأ قطاعا السفر المحلي والإقليمي في الانتعاش مازالت الرحلات طويلة المدى متعثرة، رغم أهميتها الكبيرة بالنسبة للتدفقات المالية للكثير من شركات الطيران.

ورغم أن الولايات المتحدة تستعد لفتح أجوائها أمام القادمين من أوروبا الشهر المقبل، فإن الأسواق الأخرى للرحلات طويلة المدى وبخاصة التي تربط أوروبا بكل من آسيا وأمريكا الشمالية مازالت تعاني من الركود.