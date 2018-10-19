نعمة العلم

(ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) جعل الله طريق العلم طريق الجنة ورأس العلوم العلم الشرعي، وإذا رأى الإنسان علما محمودا ينتفع به فهو علم نافع، ويخبرنا الله عز وجل كيف تلقى داود وسليمان هذا العلم بالحمد، فكلما حمدت الله على ما آتاك من العلم زادك الله علما.

(وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين) لم ينسب العلم لنفسه بل الى الله العظيم الذي علمه منطق الطير، فالانبياء لا تورث المال وهذا هو (الفضل المبين) فضل واضح لابد أن يقابله المرء بالانكسار إلى الله تعالى.

تركيبة عسكرية

(وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون) لم يخبرنا الله عز وجل عن كل فصائل الجيش ولكن اخبرنا بمعالمها من جيش سخر الله له الجنود من الجن والجنود من الطير (فهم يوزعون) الوزع لغة، الكف عن الفعل فكأنما هذه الجيوش التي تسير هناك عمداء ولواءات وغيرها، حيث إن هذا الحشد مقسم بنظام عظيم.

فضل عظيم

(حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) هذا فضل عظيم بعد أن بين الله عز وجل عطاءه لسليمان عليه السلام يخبرنا موقف سليمان مع حشرة من أقل الحشرات حجما، قالت هذه النملة منبهة للنمل (ادخلوا مساكنكم) فنصحت هذه النملة وأسمعت النمل، إما بنفسها، أوقد يكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة، وقد اسمع الله سليمان خطاب هذه النملة التي اخذت على عاتقها مسؤولية قوم نادتهم وأرشدتهم الى التصرف السليم، وأوجدت لسليمان وجنوده العذر أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم.

أدب الأنبياء

(فتبسم ضاحكا) عجب سليمان من قول النملة فتبسم ضاحكا لفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها وهذا حال الانبياء عليهم السلام، الأدب الكامل فإنما ضحكهم ابتسام كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جُل ضحكه التبسم، وقال شاكرا لله الذي أوصله الى هذه الحال: رب أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك، فقد انكسر قلب سليمان من عظم هذه المنة، وما زاده انعام الله عليه الا خضوعا لله.

(وعلى والدي) فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه (وان أعمل صالحا ترضاه) أي ووفقني أن أعمل صالحا موافقا لأمرك مخلصا فيه فالعمل الصالح هو العمل الخالص لله.

الإدارة الناجحة

(وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين) بعد أن أخبرنا الله عز وجل بما كان من سليمان والحشرة يخبرنا بما بين سليمان والطير، فلم يكن سليمان عليه السلام غائبا عن جيشه بل كان متفقدا لما دونه كما كان عزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار حتى أنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء.

وهو يحذر من تسول له نفسه أن يغيب.

ثلاثة تهديدات

عندما تفقد سليمان عليه السلام الطير وفقده للهدهد الطائر الصغير توعد وهدد قائلا: (لأعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين) أي حجة واضحة على تخلفه.

ديموقراطية الحوار

(فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين) هذه ديموقراطية الحوار بين القائد والجند الضعيف، فقد علم الهدهد عدل سليمان فنطق بالحق ولم يخف، والقائد يولد الثقة بين من يرأسهم فيعبرون دون خوف، فقال الهدهد عندي من العلم ما أحطت به على علمك الواسع وجئتك من سبأ بخبر يقين، والدلالة على اهمية هذا الخبر (إني وجدت امرأة تملكهم) وهي امرأة أوتيت من كل شيء لدى الملوك من الأموال والجنود والسلاح وغيره ولها عرش عظيم، وقد أعطاها الله كل أسباب الدنيا حتى تفوقوا في الصناعات ومنها صنعة السرير الذي تجلس عليه فهو عرش هائل يدل على قوة المملكة، والعجب ليس في قوة المملكة، ولكن العجب (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله) مشركون وزين لهم الشيطان اعمالهم فرأوا ما هم عليه هو الحق فهم لا يهتدون.

وبرر الهدهد فعلهم وقال هذا من تزيين الشيطان لهم.

قدرة الله

ولما وصف قدرة الله عزّ وجل قال (الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض) الهدهد ذكر قدرة الله وعلمه الذي يعلم الخفي الخبء في السماوات والأرض، ثم قال خاتما كلامه (الله لا إله إلا هو) صدح الهدهد بالوحدانية أي لا تنبغي العبادة والإنابة والذل إلا له، لما له من الصفات الكاملة، لذلك هو رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات ووسع الارض والسماوات.

مكانة داود وسليمان

قال العلامة السعدي - رحمه الله -: في قوله تعالى: (ولقد آتينا داود وسليمان علما) دليل على شرف العلم وارتفاع أهله.

والمؤمنون أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون، ثم فوقهم الأنبياء، وداود وسليمان من خواص الرسل وإن كانوا دون درجة أولي العزم (الخمسة) لكنهما من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحا عظيما فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة، وهذا عنوان سعادة العبد ان يكون شاكرا لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربه فلا يفخر بها ولا يعجب بها، بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا، فلما مدحهما مشتركين خص سليمان بما خصه به لكون الله اعطاه ملكا عظيما وصار له من المجريات ما لم يكن لأبيه عليه السلام فقال: (وورث سليمان داود).

الزبور

ابتلاء داود وسليمان بالنعمة وليس بالشدائد، اعطاهما الله سبحانه الزبور، كتاب لم يخل من آيات التوحيد والإخبار عن المستقبل.

العلم الشرعي

العلم نور لصاحبه، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والعلم الشرعي يورث في القلب الخشية والوجل من الله عزّ وجلّ، والعلم الحقيقي هو التوحيد (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم).