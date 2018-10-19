ذكر لنا الله، عز وجل، أن كل نفس إنسان تتكون من طاقة موجبة وهي الخير وطاقة سالبة وهي الشر، والطاقة الإيجابية تحصن الإنسان من الانزلاق فيما حرم الله والطاقة السلبية وهي طاقة الشر (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) ومهام الطاقة الإيجابية تحصين الإنسان من الانزلاق فيما حرم الله تعالى، والقرآن الكريم تحدث عن الطاقة الإيجابية في آيات كثيرة منها (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات).

ومهما تكاثرت الدعوات فإن راحة القلب لا تكون إلا في كتاب الله عز وجل (ألا بذكر الله تطمئن القلوب).

أما ان يأتي من هم أعوان الشياطين ويشد الإنسان الى أشياء وظواهر غريبة، تحت مسميات الطاقة واليوجا والريكي.. وغيرها فهذا لا يحق وجميع المسميات لا تصل الى الحق.

قال تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم)... وهذا هو طريق الله الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفنا الحق عرفنا أهله، والمؤمن أولى بالحكمة وأولى بكل نافع، فإذا رأى أمرا قاسه على موازين الحق التي عنده فإذا كان موافقا للكتاب والسنة رحب به، واذا عرضناه على كتاب الله وجدنا هذا الخلل وهذا التخبط في الأفكار، والحلال بيّن والحرام بيّن «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فعلي ألا أنكر ديني ولا أعطل سنتي.