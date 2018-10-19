الشعم يبي الهدوء ويضرب على الشريب الحي

بدأت هواية الحداق وعشق البحر وأنا في السابعة من عمري تقريبا، وفي البداية كنت أذهب مع الوالد واخواني عبدالعزيز وعبدالرحمن إلى فيلكا للتنزه وللحداق على الأسياف، وكنا نصيد المچوة وصغار الشعوم والحاسوم والزمرور، ونستأنس ونفتخر اذا صدنا بالول صغير، وكذلك كنت أذهب مع والدي وأولاد عماتي إلى عشيرج حيث تتميز بوفرة سمك الشعوم، وتعلمت كذلك من النواخذه راشد سلطان الكندري وسيف الكندري وحامد الفودري وبعد ما تعلمت الحداق على السيف، أصبح الوالد يأخذني معه بالطراد خلال رحلاته البحرية إلى المحادق الشمالية، ومنها الدفان والرشدان والحيشان، وبعدها تطورت معي هذه الهواية الجميلة بعد ان اكتسبت الخبرة الكافية من وضع الييم والترديع وغيرهما، وبعد ذلك فاجأني والدي بشراء طراد لي بحجم 16 قدما، وبدأت رحلاتي بالذهاب فيه مع الأصدقاء إلى الحيشان والدفان أكثر شيء، والبحر بالنسبة لي عشق لا ينتهي.

صيد الأسياف أقل تكلفةويضيف:

صيد الأسياف أفضله شخصيا على طرق الصيد الأخرى، لأنه أسهل ولا تحتاج إلى طراد وخراباته، أو قد تدخل في أماكن ممنوع فيها الصيد، لذلك أنا أحب حداق السيف اللي يعلمك على الصبر، فإذا ما لقيت سمكة تصبر وتصبر حتى يفرجها عليك رب العالمين وتصيد السمكة الطيبة، أما حداق الطراد اذا ما توفقت بالسمكة فتقدر تغير مكانك إلى مكان أفضل، إلى أن تطيح على قطعة زينة «وحلاة الصيد ما يكون بالساهل».

أساسيات الأسياف ويتابع:

من أهم الأساسيات لحداق الأسياف معرفة الأماكن المراد الحداق فيها، وتجهيز المعدات اللازمة للصيد مثل قياسات وحجم الخيوط المراد استخدامها وأحجام الميادير والبلود بأنواعها مثل الخراري والعلاق، ثم تجهيز الييم (الطعم) على حسب السمكة المطلوبة للصيد، مثال على ذلك لصيد الشعم نجهز الربيان أو العجينة الخاصة أو المصير أو صلاخة الميد وأفضلها الشريب الحي، أما لحداق السبيطي فله طعم (ييم) آخر مثل الميد والمنجوس والمصير، أما بالنسبة لوقت الحداق فيختلف من الصيف عن الشتاء وأرضية البحر بأنواعها منها الأرض الصخرية أو الصحن أو اليرشية (وهي قطعة أرض في البحر يكون فيها أعشاب بحرية) وكذلك الطينية فكل أرض لها وقت معين.

ومن الأفضل معرفة الأرضية قبل الحداق والماية ثبر ويفضل وقت الحداق الهدوء التام لان السمك يرعى على حافة السيف وعند سماعه للصوت أو لحركة الماء فإنه يبتعد إلى داخل البحر

محادق الشمال والجنوب فيها سبيطي ويضيف:

محادق الشمال تبدأ تقريبا من الأبراج لغاية الصبية وأفضل صيدها يكون للسبيطي والشعم والمزيزي، أما محادق الجنوب أكثر الصيــد فيها الشعـــــري والقرقفـان ويدور الشعم والسبيطي، حتى في خوارير الخيـــــــران يتواجـــــــد السبيطــي، وكثيــر مـــن حداقة السيف يفضلون وقت الفجر وغروب الشمس لصيد السبيطي لأنه يعتبر من أذكى أنواع السمك الموجود في الكويت ويبيله صبر لفترة طويلة لتتمكن من صيده، ويعتبر السبيطي ملك المائدة إلى جانب الزبيدي والبالول والچنعد.

أماكن السبيطي ويقول: المطلوب من الحداق معرفة مكان تواجد السبيطي ولازم يعرف المايه المناسبة لصيده مثلا أول السجي يكون السبيطي يوعان ولازم يكون الحداق عنده خبرة كافيـة وما يتســرع فــــــي أول جرة للخيط لأن السحبة الاولى ما يكون الميدار ماسك السبيطـــي عدل فيجب انك تنتظر السحبة الثانية وعدم شد الخيط أثناء الموادع لأنــه فـــي أي لحظة ممكن يقص الخيط، وأحيانا تعتقد أن الخيـــــط مقصوص فيجب عليك أن ترخي الخيط، ويحاول الحداق مجاراة السرعة التي يتميز بها السبيطي قبل أن يقطع الخيط، ودائما أكون حذرا من الحداق في الأماكن المرتفعة (على الأسكلة مثلا) لأنه لازم تتوقع انك تصيد سبيطي عود شلون راح ترفعه بارتفاع الاسكلة العالية وهو ثقيل؟ والطريقه الوحيدة لازم يكون معاك منتب طويل أو شبكة إيدها طويلة، لتستطيع أن ترفع السبيطي العود.

الشعم يبي الهدوءويضيف:

الشعم يتواجد على مدار العام تقريبا، ويتواجد بكثرة على الأسياف وفي المناطق الصخرية العميقة مثل الركسة والأرياق، وأيضا في أماكن الرق مثل الحيشان والرشدان، وانا افضل صيده في عشيرج على اليال، خاصة في شهري سبتمبر وأكتوبر، وافضل اوقات صيده عند شروق الشمس وكذلك عند الغروب وأيام الفساد، وصيد الشعم يحتاج إلى هدوء تام لأنه حساس اتجاه الأصوات، وأفضل خيط له40 أو 50 بالكثير، ويضرب على العجين والروبيان ولكنه يموت على الشريب وينصاد بسرعة، خاصة اذا كان الشريب حي.

الخيط العادي والسنارة واضاف:

بالنسبة لي شخصيا أفضل استعمال الخيط عن السنارة، لان الخيط من تمسكه ممكن تعرف اشلون توادع السمكة عكس السنارة توادع على كيفها بتسكير قفل المكينة، ولكن أحيانا وفي بعض الأوقات أحتاج استعمل السنارة خاصة وقت القصيع والمغيص، هنا تكون السنارة أفضل وتكون مرفوعة عن اول السيف اللي يكثر فيه العشب والخيط مرفوع عالي.

مضايقات بحرية

واكد ان اكثر ما يضايقني في البحر هو ما يقوم به بعض الجاليات الآسيوية من صيد القواقع البحرية مثل الحويت والزبابيط والمحار وكذلك الشريب، ويقومون ببيعه او بأكله، ومن المعلوم ان هذه الكائنات هي الغذاء الرئيسي لبعض انواع السمك خاصة الشعوم والمزيزي والسبيطي، وكذلك يضايقني بعض الحداقة الذين يصيدون السمك الذي ليس له قيمة مثل اللخمة والچم والجرجور وثعبان البحر، ويحتفظون به في الطراد إلى ان يموت، ثم يرمونه في نهاية رحلتهم، مع ان هذه المخلوقات أوجدها رب العالمين لموازنة البيئة البحرية.

ختامية ونصائح

وختم الكندري قائلا: أنصح الحداقة بالالتزام بالقوانين وعدم صيد الأسماك صغيرة الحجم والابتعاد عن صيد الأسماك غير المرغوبة في الاكل مثل الجرجور والچم والحف فهي أسماك خلقها رب العالمين لموازنة البيئة البحرية، وكذلك أنصح الحداقة بعدم المجازفة بالذهاب إلى أماكن خارج الاقاليم المحلية، لكي يجنبوا أنفسهم المساءلة القانونية، وربي يحفظ الجميع.

تولع بصيد الأسياف منذ الصغر، وتعلم اساسيات الصيد على يد نواخذة كبار فكانت جزيرة فيلكا وأسيافها بداية الشرارة للتعلق بالخيط. صفحة «بحري» اليوم تلتقي بالحداق فهد الكندري الذي تفنن بصيد الأسياف ولماذا تعتبر الأسياف اقل تكلفة بالصيد؟ وما هي اساسيات صيد الأسياف؟ وكيف يفوز الشخص بالصيد الثمين السبيطي وافضل انواع الييم التي تستخدم على الأسياف، واماكن تواجد اسماك الشعم واحجام الخيوط المناسبة لصيده.

كما اطلعنا الكندري على الفرق بين صيد الخيط العادي والسنارة والطريقة الصحيحة لموادع سبيطي السيف، وكيف رفع السبيطي العود من الأسكلة العالية والمضايقات التي تحدث غالبا لحداقة السيف والغبة ومعلومات فريدة عن خفايا الأسياف، فإلى التفاصيل: